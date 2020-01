Marano, esterno cimitero: inutili gli appelli all’ufficio tecnico. Hanno fatto diventare un buchetto una voragine

277 Visite

Lo abbiamo segnalato in tempi non sospetti, quando erano in corso (più di un mese fa) i lavori per il rifacimento di via Piave. La buca dinanzi al cimitero, ora ritrasformatasi in voragine, era in bella mostra anche allora e allora chiedemmo all’ex dirigente Di Pace e al geometra Napoli di intervenire quanto prima. Ci rassicurarono entrambi, ma dalle parole non si è mai passati ai fatti. Nel corso degli anni abbiamo segnalato tante cose ai tecnici comunali. In qualche occasioni ci hanno ascoltati, in altri – come nel caso di specie – hanno trovato giustificazioni di vario genere.

Al Comune ormai vanno di moda “i cicciobelli”, quelli che si piazzano negli uffici dalla mattina alla sera e chiedono ai tecnici comunali di intervenire a destra e manca, confondendo l’attività politica con quella tecnico-amministrativo e svilendo il tutto. Il guaio è che alcuni tecnici gli danno pure corda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS