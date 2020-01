Marano, confermata la nostra anticipazione: sarà la Mucerino la nuova dirigente dell’ufficio tecnico. Rivoltosi, Pd e consiglieri di opposizione muti

344 Visite

Confermata l’anticipazione del nostro portale: sarà Elena Biagia Mucerino il nuovo dirigente dell’area tecnica (lavori pubblici, come da contratto, a cui farà seguito interim all’urbanistica). L’architetto, volto noto degli uffici comunali di Marano e attualmente in servizio presso il comune di Calvizzano, prenderà servizio – salvo sorprese – a partire da martedì. Le sarà affidato il comparto tecnico nel momento più delicato della sua storia e dovrà fare i conti con vicende intricate: due abbattimenti di beni abusivi da eseguire nell’arco di 10 giorni, la questione mercato, la questione cimitero, Pip, il caso Garden House, il Grifone e tanto altro. Vicende che la Mucerino conosce solo in parte o per sentito dire.

Sulla sua nomina (da ratificare con apposito contratto) nessun consigliere ha speso una parola, nel bene o nel male. I sei ex rivoltosi attendono solo la nomina (che tristezza!) del loro papabile assessore, Antonio Discetti, che però continua a slittare; il Pd pensa alle regionali e ad altro; l’opposizione invece detestava Di Pace e quindi, al momento, anche la moderatissima Mucerino (che durante la gestione commissariale fu criticata e non poco per alcune vicende attinenti alle attività produttive) potrebbe alla fine andare bene.













