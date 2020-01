L’appello dell’avvocato Esposito: “Dal giorno dell’aggressione non vivo più una vita serena, chiedo maggiori tutele per me e la mia famiglia”

38 Visite

Dal 20 dicembre 2019, dopo i fatti capitati alla mia persona e alla mia famiglia, e da anni fin dal 2011, non conduciamo più una vita serena, fatto che mi ha portato a provare a vendere casa senza successo. Nessuno, sapendo le vicende e conoscendo il soggetto vuol viverci vicino, avendolo ad un metro dalla mia porta di casa. Un soggetto sicuramente incontrollabile e pericoloso, che si è scagliato sulla mia persona con un machete nella serata del 20 dicembre scorso, ma ancor più perplesso e senza parole mi lascia la mancanza di tutela ad oggi ed intervento della Procura di Napoli Nord, con mancanza di misure appropriate tese ad evitare un ulteriore raptus del vicino, che resta denunciato dall’arma a piede libero, con sequestro penale dell’arma da taglio, senza comprendere e valutare che negli anni vari sono stati i modi e strumenti adoperati dal soggetto: minacce di adoperare fucili, un badile usato innanzi a mio figlio di soli 9 anni, arnesi da lavoro nei campi, e da ultimo con il machete. Fatto sconcertante poiché se non questa volta per il pronto intervento del mio vicino allertato, nonché cliente, teso a bloccarlo, probabilmente non sarei oggi qui a parlarne.

Ogni notte e giorno viviamo con l’ansia di uscire di casa, di prendere l’auto nei posti auto in comune con lui, di uscire per la posta, o con mio figlio, un bimbo di soli 9 anni, per portarlo a scuola la mattina. Sconcertato ancora di una mancanza di interventi e comunicati degli Ordini di Napoli e Napoli nord a cui appartengo e son appartenuto, per non dire a livello nazionale dal ministro Bonafede per operare misure più chiare e decise a tutela di noi avvocati, spesso alla mercé di clienti o controparti come nel caso di specie, feroci e maleducate, che non in poche occasioni mettono a rischio la nostra salute e vita senza remore.

Chiedo aiuto a gran voce all’arma dei carabinieri per una maggiore vigilanza sul posto, alla procura di Napoli nord per incaricare e sollecitare un intervento deciso e celere del pubblico ministero con idonee misure preventive e cautelari, chiedo all’Ordine degli avvocati di prendere posizione, e al ministro Bonafede di intervenire a difesa di coloro che lottano sul campo in difesa e tutela dei cittadini, senza tutela alcuna”.

Avvocato Beniamino Esposito













