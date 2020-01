Cento anni fa nasceva Renato Carosone, al via i festeggiamenti

82 Visite

Tra le tante iniziative – Arbore prepara uno show, la Rai pensa a una fiction, torna in libreria la sua autobiografia, all’Arena Flegrea il Premio Carosone e in teatro il musical ad essa ispirato, questa volta con Andrea Sannino nei panni del protagonista – in programma, c’è anche la compilation «Renato Carosone 100», portata in edicola da «Sorrisi e Canzoni» e «Chi», un doppio cd che raccoglie una trentina di classici del cantapianista nelle versioni degli anni Novanta: il produttore Sandrino Aquilani, tra «Pigliate na pastiglia» e «Maruzzella», «’O sarracino» e «Caravan petrol», ha inserito brani meno noti ed alcuni di difficile reperimento: la poesia «’O miliardario», la dedica all’antico compagno Di Giacomo («Addo’ sta Gegè»), quella «Lacco Ameno» uscita postuma scritta con il grande Bonagura, e «A signora», brano di cui finora si ignorava l’esistenza.













