QUALIANO: Rom si affrontano in una rissa con spranghe e bastoni,10 arresti e 4 denunce

I carabinieri della stazione di Qualiano e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato 10 cittadini di etnia rom e ne hanno denunciati 4 perché tutti coinvolti in una rissa scoppiata fuori ad un bar della circumvallazione esterna.

Ad affrontarsi – per motivi ancora poco chiari – i componenti di 3 diverse famiglie, armati di bastoni, spranghe e addirittura cric e mattoni.

Quando i militari sono arrivati molti sono riusciti a fuggire. Per 10 di loro sono invece scattate le manette.

Delle 4 persone denunciate, 2 sono riusciti a fuggire mentre gli altri 2 sono minorenni: un 13enne e un 16enne.

Tutti gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari e sono in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.

Gli arrestati:

Giuseppe Hadzovic, classe 73

Fatica Hadzovic, classe 88

Giuliano Hadzovic, classe 72

Nermina Seferovic, classe 78

Mirko Adzovic, classe 2001

Jasmina Adzovic, classe 77

Fiorella Adzovic, classe 96

Elvira Adzovic, classe 94

Valentino Sejdovic, classe 2000

Romeo Sejdovic, classe 98













