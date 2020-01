526 Visite

Causa impraticabilità stradale la linea 165, giunta in Corso Mediterraneo di Marano, non transita per via San Rocco ma prosegue dritto per Corso Umberto fino a cessate esigenze. E’ la comunicazione data poco fa dal sito Anm.













