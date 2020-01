Marano, news dal Comune: verde pubblico: niente proroga. Dipendenti a processo, via libera al gradimento dei legali nonostante il niet di Ronza

243 Visite

Verde pubblico, niente proroga per la ditta attualmente in servizio a Marano, il cui contratto è già scaduto da qualche giorno. Di Pace, l’ex dirigente dell’area tecnica, non ha sottoscritto alcun atto in proposito e ha indicato al responsabile del procedimento di attivarsi per la pubblicazione di un nuovo avviso, da espletare mediante il Me.Pa. (mercato per la pubblica amministrazione) con il quale individuare la nuova ditta.

La giunta comunale, inoltre, in relazione a due procedimenti penali che vedono coinvolti due dipendenti dell’Ente, ha espresso parere favorevole affinché i suddetti dipendenti possa scegliersi un legale di fiducia per affrontare il processo. Il via libera della giunta è stato dato nonostante il parere sfavorevole del segretario generale Ronza. Nella delibera si precisa che i legali dei dipendenti in questione dovranno accettare di essere pagati con compensi fissati dai minimi tariffari in caso di assoluzione con formula piena.

Il sindaco ha inoltre prorogato di un anno l’incarico al comandante della polizia municipale, capitano Brigida Costa.













