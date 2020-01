Marano, il sostituto di Pace all’area tecnica? Il sindaco punta sulla Mucerino, volto noto agli uffici. Niente avviso pubblico e tante perplessità

51 Visite

La sostituzione del dirigente Pasquale Di Pace, fino a due giorni fa a capo dell’area tecnica di Marano, non avverrà attraverso un avviso pubblico. Il sindaco e i suoi fedelissimi avrebbero optato per un’altra procedura (non ancora rivelata) e individuato in Elena Biagia Mucerino il sostituto di Di Pace. La Mucerino (nella foto), 60 anni, attualmente in servizio presso il Comune di Calvizzano, è un volto noto al comune di Marano, dove ha prestato servizio per più di un anno e mezzo occupandosi di urbanistica e attività produttive.

Persona dai modi gentili e garbata, a nostro avviso (e poche volte ci sbagliamo sui professionisti che arrivano a Marano), non è però il profilo adeguato per una simile responsabilità. Oggi l’ufficio tecnico è sotto i riflettori della Dda di Napoli, che da tempo ha acquisito faldoni e atti. Il dirigente Di Pace ne era consapevole e, sollecitato da più parti, aveva messo le mani su intricatissime faccende: abusi, magagne amministrative e situazioni mai affrontate in passato dall’Ente.

Una sfida impari per una professionista come la Mucerino, che conosce sì la macchina ma è troppo “tenera” per un ambiente del genere. Soprattutto troppo amica di alcuni tecnici, che non vedono l’ora di tornare a fare il bello e il cattivo tempo. Speriamo di sbagliarci, ma il ritorno della Mucerino non ci sembra un’idea brillante. A Marano, in questo momento storico, servirebbe un uomo o una donna completamente estranei alla struttura.

La nomina dovrebbe essere ufficializzata già nella giornata di domani. Dal punto di vista politico, Visconti – nonostante i proclami del segretario del Pd Sorrentino e di qualche consigliere democratico in vena di sermoni – ha scavalcato nuovamente tutti. Una scelta del genere andava condivisa con una riunione di maggioranza e ascoltando anche il parere dei consiglieri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS