Garden House, ecco cosa ha deciso il Comune di Marano. Verifiche in corso per valutare l’agibilità dell’edificio

Garden House, ecco cosa ha deciso il comune di Marano sull’istituto chiuso mediante un’ordinanza sindacale. L’ente ha incaricato una ditta che da oggi a sabato si incaricherà di effettuare alcune prove (in gergo tecnico prove di carico) per verificare l’agibilità della struttura. Se gli esiti dovessero essere positivi, il sindaco Visconti sospenderà gli effetti dell’ordinanza firmata il 24 dicembre. L’edificio è attualmente sprovvisto delle necessarie autorizzazioni edilizie ed è al momento da ritenersi non agibile. L’importo delle verifiche in corso sarà addebitato ai gestori della scuola.

“Stiamo lavorando alacremente – spiega l’assessore all’Istruzione Bianca Perna – per consentire quanto meno ai ragazzi di terminare l’anno scolastico nell’edificio in cui lo hanno iniziato. Non ci resta che attendere l’esito delle verifiche tecniche e sperare che ci consentano, eventualmente, di sospendere gli atti in precedenza sottoscritti”.













