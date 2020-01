Marano, proiettile vagante si conficca nella finestra di un’abitazione

2.399 Visite

Un proiettile vagante, sparato per i festeggiamenti del nuovo anno ha perforato il vetro di una finestra di un’abitazione di Marano, in via Piave. Il caso è ora al vaglio dei carabinieri della locale compagnia di via Nuvoletta. Paura tanta, ma per fortuna non ci sono feriti. Il colpo avrebbe mandato in frantumi la finestra. I militari dell’Arma di Marano sono alle prese anche con le indagini dei malviventi che, subito dopo la mezzanotte, hanno assaltato una banca (con bombe o gas, la dinamica non è ancora chiara) sradicando uno sportello bancomat.













