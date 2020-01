Marano, festeggiamenti per il nuovo anno: un uomo ha perso il dito di una mano

1.528 Visite

Una filiale di una banca devastata da ordigni esplosivi, un uomo ferito dallo scoppio di un petardo a cui è stato amputato un dito e un proiettile finito nella finestra di un’abitazione delle case popolari di via Piave: è questo il bilancio (non certo positivo) di ciò che è accaduto nella città di Marano dalla mezzanotte di ieri. Sui fatti elencati in precedenza indagano i carabinieri della locale Compagnia.













