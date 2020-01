Marano, danni ingenti alla banca di Credito Popolare finita a mezzanotte nel mirino dei ladri

3.553 Visite

Danni ingenti anche all’interno della banca di Credito Popolare del corso Europa, a mezzanotte preso di mira dai ladri che ogni probabilità hanno utilizzato del gas per far saltare in aria lo sportello bancomat. E’ stata un’autentica devastazione. Danni strutturali per migliaia di euro. Lo sportello bancomat è stato poi sradicato e portato via con un’autovettura, forse una Opel nera. I carabinieri della compagnia di Marano hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere della zona. L’entità del furto non è ancora nota.













