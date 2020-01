Il colpo del primo dell’anno a Marano: i banditi in fuga con almeno 50 mila euro

1.417 Visite

Un bottino di almeno 50 mila euro. E’ quanto sarebbero riusciti a portar via i bandi che ieri notte, allo scoccare della mezzanotte, hanno fatto saltare lo sportello bancomat del Credito Popolare del Corso Europa. Un’esplosione potentissima. I ladri, entrati all’interno della filiale da un ingresso laterale, hanno piazzato l’esplosivo. Hanno poi atteso l’arrivo della mezzanotte e azionato il detonatore che ha fatto saltare lo sportello e provocato danni seri al locale. In strada, quando sono giunti i carabinieri della locale compagnia, sono stati ritrovati circa 2 mila euro in banconote, quasi tutte bruciate o distrutte dalla violenta esplosione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS