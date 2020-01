Bergoglio si stizzisce e “schiaffeggia” la mano a una fedele che l’aveva strattonato

647 Visite

Papa Francesco la sera di Capodanno si è visto “costretto” a schiaffeggiare la mano a una fedele che da oltre le transenne continuava a tirarlo per la manica e a strattonarlo. La sicurezza non è intervenuta, perché è stato lo stesso Bergoglio a risolvere la situazione in maniera piuttosto brusca, con tanto di rimbrotto vistoso alla signora un po’ troppo entusiasta.

Per una volta lo spirito cristiano del Natale ha lasciato spazio, sul volto del Pontefice, a una espressione di umanissima stizza. Ovviamente, il video ha fatto il giro del mondo sul web raccogliendo commenti divertiti e altri decisamente contrariati per la mancanza di pazienza del Papa, che forse a giudicare dalla smorfia sul viso deve aver provato un po’ di (inatteso) dolore.













