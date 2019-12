Reddito di Cittadinanza, record di Dom Perignon acquistati con la tessera gialla

599 Visite

Dalle verifiche effettuate dalla Guardia Finanza è emerso che una quarantina di persone che percepivano il reddito di cittadinanza in realtà avevano un lavoro, seppur in nero. Addirittura è stato scoperto uno spacciatore di hashish, ma a fare clamore è stato soprattutto il numero anomalo di bottiglie di Dom Perignon, comprate a 150 euro l’una con la tessera gialla in un quartiere di Napoli. Ciò in realtà è più un’anomalia che un’irregolarità, che però lascia pensare che sotto ci sia un trucco













