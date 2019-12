Oroscopo 2020, la “classifica del sesso”

158 Visite

Decidono tutto Marte e Plutone (e non il chiacchieratissimo e “scontato” Venere, che invece regola “l’amore inteso in senso più tradizionale, emotivo e sensibile”). Qua si parla di sesso puro, quasi “animalesco”, e arrivano pessime notizie per un segno, il Cancro, che peraltro è in coda anche alla lista dei segni più “fortunati” dei prossimi 12 mesi. Dominano invece tre segni: Toro, Vergine e Capricorno, che se la godranno da gennaio a dicembre. Per chi soffrirà, con o senza partner, appuntamento al 2021.

La classifica dei segni più “hot”

1) Toro

2) Vergine

3) Capricorno

4) Leone

5) Sagittario

6) Scorpione

7) Ariete

8) Pesci

9) Gemelli

10) Acquario

11) Bilancia

12) Cancro

La classifica dei segni più fortunati

1) Vergine

2) Toro

3) Capricorno

4) Pesci

5) Scorpione

6) Sagittario

7) Leone

8) Acquario

9) Gemelli

10) Bilancia

11) Ariete

12) Cancro













