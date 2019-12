Napoli e provincia, arresti per maltrattamenti, spaccio, furti e botti pericolosi

195 Visite

SAN VITALIANO: Ha vessato la moglie per mesi. 34enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti.

Ha minacciato e picchiato la moglie con calci e pugni per poi allontanarsi a piedi.

Le vessazioni andavano avanti da mesi e la vittima, stufa di subire, ha chiamato il 112. I Carabinieri – quelli della stazione di San Vitaliano e della Sezione Radiomobile di Castello di Cisterna – hanno immediatamente individuato il marito violento in Via Nazionale delle Puglie.

Per l’uomo – un 34enne di Mariglianella già noto alle ffoo – sono immediatamente scattate le manette. E’ ora nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

((FOTO ))FRATTAMAGGIORE: 300 grammi di hashish negli slip. 27enne arrestato dai Carabinieri.

Percorreva Corso Europa a bordo della sua vettura insieme a due amici. Quando i carabinieri della stazione di Frattamaggiore gli hanno imposto l’alt, Giacomo Zarrillo – 27enne di Marcianise già noto alle ffoo – non è riuscito a nascondere la sua agitazione.

Nei suoi slip – hanno scoperto i carabinieri – il 27enne occultava 3 panetti di hashish per complessivi 300 grammi di sostanza.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, Zarrillo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

CERCOLA: Carabinieri arrestano due fiancheggiatori del clan De Luca Bossa. Imponevano tassi usurari fino al 720%.

I Carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato due persone ritenute responsabili di concorso in usura aggravata ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. A finire in manette – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea – due fiancheggiatori del clan “De Luca Bossa”. Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di una intensa ed articolata attività di indagini, coordinata dalla DDA partenopea. A carico dei due uomini sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in merito alle estorsioni di somme di denaro a tassi usurari annuali compresi tra il 50 e il 720% ai danni di alcuni commercianti. Le richieste di restituzione del denaro, effettuate avvalendosi della forza intimidatrice del clan, erano pressanti e accompagnate da esplicite minacce di morte.

Il 46enne è stato tradotto al carcere di Secondigliano. L’altro arrestato è attualmente piantonato in un ospedale napoletano dove era già ricoverato.

CAPRI: ruba 12mila euro dalle casse del supermercato in cui lavora. Denunciato dai Carabinieri.

I carabinieri della Stazione di Capri hanno denunciato un 43enne di Castellammare, impiegato in un supermercato dell’isola.

In più occasioni – hanno scoperto i militari – l’uomo aveva sottratto denaro dalle casse del market, raggiungendo un bottino di circa 12mila euro. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale i militari hanno individuato nel dipendente infedele il responsabile dei furti denunciati dal titolare.

Il 43 enne dovrà rispondere di furto aggravato.

Parte del contante è stato recuperato dai militari e restituito.

SOMMA VESUVIANA: 17 chili di botti in casa. 33enne denunciato dai Carabinieri

Ha 33anni ed è di Somma Vesuviana la persona denunciata dai carabinieri della stazione locale per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 212 ordigni e 1 colpo di mortaio pirotecnico non convenzionale.

Il materiale sequestrato, complessivamente 17 chili di esplosivo, è stato campionato dai carabinieri del nucleo artificieri di Napoli.

TORRE DEL GRECO: 3 anni e 1 mese per rapina. 23enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della Stazione di Torre del Greco capoluogo hanno arrestato – in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’A.G. di Torre Annunziata – Michele Panariello, 23enne del posto già noto alle ffoo.

Il giovane scontare 3 anni e un mese di detenzione domiciliare per una rapina commessa il 27 dicembre 2016 a Torre del Greco.

POLLENA TROCCHIA: Carabinieri arrestano 29enne. Stava smontando i portapacchi di un’auto in sosta.

Carmine Spaziano, 29enne di Ponticelli già noto alle ffoo è stato sorpreso mentre smontava i portapacchi di una vettura parcheggiata in Viale Italia a Pollena Trocchia. Stringeva ancora tra le mani arnesi per lo scasso quando i Carabinieri della tenenza di Cercola lo hanno bloccato e arrestato.

Ristretto in camera di sicurezza, Spaziano è in attesa di giudizio: dovrà rispondere di furto aggravato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS