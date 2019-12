Marano, ennesimo schianto nel cancello della D’Azeglio. Basterebbe poco per risolvere il problema

403 Visite

ANCORA UNO SCHIANTO NELLA NOTTE NEL CANCELLO DELLA MEDIA MASSIMO D’AZEGLIO A MARANO. L’ASSESSORE ALLA VIABLITA’ D’ALTERIO E IL SINDACO VISCONTI? NON PERVENUTI. EPPURE DI INCIDENTI SE NE CONTANO TANTISSIMI E BASTEREBBE, PER RISOLVERE IL PROBLEMA, QUALCHE PICCOLO ACCORGIMENTO: TELECAMERE, NEW JERSEY, QUALCHE DISSUASORE (LEGALE) DI VELOCITA’ E TANTO ALTRO. SI VEDE CHE MANCA LA VOLONTA’ DI RISOLVERE I PROBLEMI, ANCHE I PIU’ PICCOLI. COSA SI ATTENDE? CHE CI SCAPPI QUALCHE ALTRA TRAGEDIA?













