Sesso, 5 movimenti che le donne non sopportano

Essere troppo professionali

Tentare tutte le posizioni sessuali esistenti in una volta sola non è divertente: per raggiungere l’apice, devi essere costante. Cambiare continuamente posizione solo per dimostrarle che le sai fare tutte la lascerà solo molto confusa e le impedirai di raggiungere l’orgasmo.

Quello che dovresti fare è aiutarla ad arrivare a quel punto, ma questo dipende (anche) da lei, dalla connessione che sente con te e dal suo stato mentale durante il sesso.

Le basi

No, il buon sesso non consiste solo nella penetrazione, quindi concentrarsi solo su quello non aiuta affatto. Come spiega Monica Geller, ci sono molti punti che dovresti stimolare nel corpo di una donna, che le daranno un orgasmo migliore e renderanno anche l’esperienza più divertente.

L’attore porno

Forse pensi che sia fantastico nei film, ma dovresti ricordare che quei movimenti sono coreografati e che non rappresentano la realtà o ciò che le donne vogliono. Il porno può essere una fantasia, ma alla fine, ciò che vogliono è una persona reale, che non le tratti solo come oggetti sessuali.

Troppo entusiasmo

Agire troppo intensamente per portarla al culmine più velocemente può giocare contro di te: non solo puoi farle del male, ma puoi anche ottenere l’effetto opposto, finendo prima che anche lei possa farlo.

Lunghe corse

Non tutte le donne possono avere o avranno orgasmi multipli. Se hanno già raggiunto quel punto una volta e sono soddisfatte, volerle “forzare” un altro orgasmo può essere estenuante, irritante e fastidioso. Dovresti concentrarti sulla persona, non sul punteggio.













