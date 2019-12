232 Visite

Marano invasa, ancora una volta dai rifiuti. Cumuli di spazzatura caratterizzano le strade della città questa mattina, tanto al centro che in periferia. Particolarmente disastrosa la situazione lungo via San Rocco, Castel Belvedere e i corsi principali della città. Non si sa, al momento, quale sia il motivo della mancata raccolta di indifferenziato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS