Marano, schianto frontale a Castelbelvedere: auto distrutte. Un ragazzo in ospedale

Un grave incidente si è verificato poco fa a Castelbelvedere, frazione di Marano. Da quanto si apprende si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due autovetture, una Lancia Musa e un’Alfa Mito, a bordo delle quali viaggiavano alcuni giovani. Le due vetture sarebbero andate distrutte nell’impatto. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso. Uno dei giovani coinvolti nel sinistro è stato trasportato in ospedale. Via Castelbevedere è tra le arterie più pericolose del territorio, soprattutto per la presenza di buche e voragini.













