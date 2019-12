Marano, l’intervento al corso Vittorio Emanuele slitta al nuovo anno

312 Visite

Gli attuali mezzi a disposizione del comune di Marano non consentono all’ente cittadino di operare al corso Vittorio Emanuele, da settimane off limits per un problema nel sottosuolo per il quale si sarebbe dovuto intervenire già prima delle festività natalizie. E invece, a quanto pare, se ne riparlerà l’anno prossimo, quando il Comune (si spera) avrà nuovamente a disposizione un Bob cut più piccolo e agile (oggi in manutenzione) in grado di eseguire un intervento di scavo “chirurgico” che non faccia danni, in pratica, alla rete elettrica. Residenti, automobilisti e commercianti, insomma, dovranno pazientare ancora per qualche giorno o settimana. L’ufficio tecnico, che aveva garantito a suo tempo un celere intervento, ha comunicato quanto da noi riportato in precedenza.













