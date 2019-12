Marano, brusco calo delle temperature: la polizia municipale avverte la cittadinanza. Ecco la nota

1.494 Visite

La polizia municipale di Marano, con una nota stampa, in vista dell’ulteriore brusco calo delle temperature, avverte la cittadinanza circa le possibili criticità che potrebbero essere riscontrate nelle prossime ore e giorni. Tra queste: possibili interruzioni dell’energia elettrica, possibili disservizi nelle comunicazioni telefoniche; possibili interruzioni dell’approvigionamento idrico per rotture di condotte e guasti (a tal fine si consiglia di far defluire una piccola quantità d’acqua nelle tubature); possibili pericoli per i residenti derivanti dalla formazione di ghiaccio in strada, soprattutto nelle ore notturne.

Pertanto si invitano i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti, soprattutto per le fasce più deboli: anziani, bambini e disabili e verificare la presenza in casa di generi alimentari e farmaceutici salvavita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS