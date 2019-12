Lega Giovani Napoli, il nuovo coordinatore cittadino è Emanuele Papa

200 Visite

Il Coordinatore Regionale Lega Giovani Campania Nicholas Esposito rende nota la nomina di Emanuele Papa, a Coordinatore Cittadino di Lega Giovani Napoli. Di seguito la dichiarazione ufficiale: “Napoli è la terza città d’Italia per dimensioni e popolazione, quindi necessita di una guida che conosca bene il territorio, e che abbia sposato in toto la causa leghista. Emanuele ha già dimostrato di avere queste qualità come coordinatore della V Municipalità, formando un gruppo di ragazzi numeroso e coeso. Dunque sono sicuro saprà estendere queste caratteristiche a tutti i gruppi di giovani militanti dell’area urbana di Napoli. In città ci sono tanti giovani che non sentendosi rappresentanti dalla sinistra, o delusi dalla vecchia ‘’destra’’, sono in cerca di una ‘’casa’’ con cui poter cambiare le cose. Ad Emanuele con il nostro totale supporto l’arduo compito di costruirla”.

