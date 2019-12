Capodanno al caldo: quindici mete dove andare al mare d’inverno

185 Visite

Suddivise in ordine di distanza dall’Italia, 15 paradisi esotici per passare un capodanno al caldo, concedendosi una rilassante parentesi al mare d’inverno.

A 4 ore di volo dall’Italia

1. Canarie

Natura e benessere le parole d’ordine delle Isole Canarie, un arcipelago che si stende lungo le coste dell’Africa settentrionale e una meta ideale a poche ore dall’Italia. Sette isole maggiori e due minori con spiagge incontaminate e circondate dal mare cristallino, a poche ore di volo dall’Italia.

La spiaggia di Papagayo a Lanzarote – By Lviatour (Own work) , via Wikimedia Commons

2. Mar Rosso

Un grande classico delle vacanze invernali al caldo è il Mar Rosso. È il paradiso di moltissimi sport e attività acquatiche, ma in particolar modo delle immersioni alla scoperta dello spettacolo della strabiliante barriera corallina. Tre le località, oltre alle più note e frequentate Sharm-el-Sheikh, Hurgada e Marsa Alam, spiccano alcune splendide mete alternative, come Berenice, Marsa Matruh, El Quseir e El Gouna.

La spiaggia di Mahmya, sulla sponda meridionale del Parco Nazionale dell’Isola di Giftun, al largo della costa di Hurghada

A 6 ore di volo dall’Italia

3. Dubai

Attività sulle dune del deserto, tanto shopping, architettura all’avanguardia e, se per caso vi dovesse mancare la neve, all’interno del maggiore centro commerciale si può anche sciare! Dubai merita di sicuro un viaggio e capodanno puà essere un’ottima scusa per scoprire questa meta fuori dagli schemi.

“Burj Al Arab” by Kunal Mukherjee – Under Creative Commons CC BY-SA 2.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/) – www.flickr.com/photos/redlinx/337162407

4. Capo Verde

A pochi chilometri dalle coste africane, nell’Oceano Atlantico, si trova Capo Verde, un meraviglioso e rigoglioso arcipelago incontaminato. Tante le isole fra cui scegliere, una decina circa, con la garanzia di fare una vacanza da sogno ovunque si vada.

Una spiaggia a Capo Verde

A circa 10 ore di volo dall’Italia

5. Madagascar

Un’altra destinazione da prendere assolutamente in considerazione per passare il capodanno al caldo è l’isola africana Madagascar. Un vero paradiso naturale, dalla spiaggia bianchissima che corre per tutto il perimetro della costa, alla flora incontaminata, e alla fauna tutta da scoprire (ricordate i simpatici lemuri del cartone Disney?).

Una striscia di spiaggia in Madagascar

6. Maldive

Si dice che il mare delle Maldive sia il più bello del mondo, senza paragoni che reggano, e che i resort e le strutture di questo arcipelago nell’Oceano Indiano siano il top della vita: bhè, perchè non andare a verificare magari proprio a Capodanno, per passare l’ultimo giorno di questo 2018 in un paradiso tropicale!

La magia delle Maldive

A 12 ore di volo dall’Italia

7. Isola della Réunion

Una delle isole minori dei Caraibi è proprio Isola della Réunion, ricchissima di tradizione e di storia, patria di pirati e bucanieri in seguito alla scoperta da parte degli europei. Come tutto l’arcipelago caraibico regala acque turchesi e fondali oceanici tutti da esplorare.

Le cascate sul fiume Langevin, nell’Isola della Riunione – By David.Monniaux (Own work) , via Wikimedia Commons

8. Bahamas

Se quello che cercate è il classico ideale caraibico, alle Bahamas sarete perfettamente accontentati: un arcipelago di quasi settecento isole all’interno dell’arcipelago dei Caraibi, questo può solamente voler dire, il paradiso in terra! Le isole che accolgono la maggior parte delle strutture sono New Providence e Grand Bahama, da dove partire per meravigliose escursioni alla scoperta delle Bahamas.

I colori delle Bahamas sono vividi ed intensi some i colori del paesaggio

9. Sri Lanka

A circa 11 di volo dall’Italia si raggiunge lo Sri Lanka, che vi stupirà con una potente vegetazione, spiagge bianchissime di sabbia finissima e un entroterra fitto di piantagioni di te e dalle numerose cascate: non credo ci sia bisogno di altri particolari per definirla un’isola mozzafiato.

La spiaggia di Lanka

10. Repubblica Domenicana

I vivaci colori caraibici e l’incrocio di due magnifici mari, quello caraibico e l’Oceano Atlantico rendono la Repubblica Domenicana irresistibile, e quello di Capodanno è il periodo migliore, grazie al clima caldo secco.

La spiaggia di Punta Cana nella Repubblica Dominicana

11. Phuket, Thailandia

Phuket è la maggiore delle isole della Thailandia, quella più organizzata con servizi e strutture alberghiere, ma non per questo meno esclusiva. Le attrazioni naturali sono il suo fiore all’occhiello, con baie tranquille, foreste tropicali e spiagge bianchissime.

Il tour di Phi Phi Island a Phuket

A circa 16 ore di volo dall’Italia

12. Bali

Nel cuore dell’Oceano Indiano e dell’Indonesia si trova Bali, la patria dello yoga e delle filosofie spirituali che portano equilibrio a mente e corpo. Un capodanno di relax e benessere a Bali è di sicuro una scelta ideale. Aggiungeteci paesaggi incantevoli e un vulcano attivo ma dormiente, il programma è completo!

Bali è la meta per una vacanza a tutto relax e benessere

13. Barbados

Dall’altra parte rispetto al sud-est asiatico, in direzione caraibi, un’altra meta per un capodanno al caldo sono le Barbados, che sanno offrire un ventaglio davvero completo di esperienze, dal relax più autentico al divertimento notturno dei suoi locali.

Una delle bellissime spiagge nell’isola Barbados

A più di 18 ore di volo dall’Italia

14. Hawaii

Le mitiche collane di fiori, i vulcani, le onde e il surf, sono solo alcuni cliché delle isole delle Hawaii, una meta che sa di relax e avventura, dove la vegetazione la fa da padrone, e i fuochi d’artificio illuminano i cielo la notte di capodanno.

LEGGI ANCHE: Isole Hawaii: le 8 più belle e quando andare!La vegetazione delle Hawaii è da lasciare a bocca aperta

15. Polinesia Francese

La Polinesia è davvero dall’altra parte del mondo! Anche se il viaggio per arrivare dura all’incirca 24 ore, le spiagge paradisiache e i bungalow sull’acqua di Bora Bora sapranno come rimettervi in sesto dopo il lungo volo.













