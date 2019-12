Ministro Costa: “Sorpreso da parole Regione Campania. Atteggiamento ostativo contrario a sviluppo e posti di lavoro”

213 Visite

«Sono molto sorpreso dalle parole dell’assessore regionale all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. Altro che “incontri fuori contesto”: siamo a Padula, nel parco del Cilento, per presentare per la prima volta in tutta Italia le Zea che sono uno straordinario strumento di sviluppo sostenibile e di creazione di posti di lavoro. Queste polemiche sterili e decisamente fuori luogo fanno male alla Campania, che il governo regionale dovrebbe rappresentare. Parla di emergenza maltempo, Bonavitacola. Eppure dovrebbe sapere che il Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico è proprio il Presidente della Regione e la Campania, nonostante i 21 milioni stanziati in sei mesi dal ministero dell’Ambiente per 27 progetti, non brilla per cantieri aperti e per realizzazione di interventi. Ripeto a Bonavitacola quello che gli ho già detto in sedi istituzionali: se c’è un problema di competenze e di capacità progettuale, la struttura tecnica del Ministero è a disposizione della Regione».

Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS