Mertens, no al Borussia: vuole restare a Napoli

Dries Mertens ha detto no al Borussia Dortmund. L’attaccante del Napoli era stato contattato dai dirigenti del club tedesco prima che gli stessi si mettessero in contatto con Aurelio De Laurentiis per avviare la trattativa. Mertens ha preso tempo, ma nelle ultime ore pare che abbia maturato la decisioni di restare a Napoli. Non è una novità che il giocatore non voglia andare via e che resterebbe volentieri fino al termine della carriera, considerato che è prossimo ai 33 anni.