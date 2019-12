Marano, Garden House: oggi il vertice tra Visconti e i rappresentanti dei genitori

537 Visite

E’ previsto per oggi l’incontro tra i rappresentanti dei genitori degli alunni della Garden House e il sindaco di Marano Rodolfo Visconti. I genitori, nella giornata di ieri, avevano protocollato un’istanza al primo cittadino di Marano, all’ufficio regionale scolastico e al Ministero all’Istruzione affinché si discutesse con urgenza il caso della scuola, costruita con concessioni ritenute non legittime e pertanto revocate dallo stesso municipio che una quindicina di anni prima le aveva ritenute esaustive. L’istituto, sulla scorta di una recente ordinanza sindacale, non potrà riaprire i battenti a gennaio. La scuola fu realizzata laddove non si sarebbe potuto fare e con atti – secondo quanto accertato dall’ufficio tecnico comunale – non regolari. I gestori della scuola – come abbiamo più volte scritto – nulla hanno a che fare con la vicenda, gestita a suo tempo da un ramo della famiglia Simeoli, proprietari dell’edificio.













