Caso Garden House, terminato l’incontro genitori-amministrazione comunale. Si punta all’agibilità temporanea

821 Visite

Si è concluso poco fa l’incontro al Comune tra i rappresentanti dei genitori della Garden House e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. Incontro che si è tenuto in un clima cordiale e di reciproca collaborazione. Da quanto si apprende, l’ente cittadino avrebbe aperto alla possibilità che la struttura possa ottenere un’agibilità temporanea dagli enti competenti sovracomunali, Genio civile in primis. Il Comune, in tal senso, si impegnerà (sono parole di Visconti) affinché l’iter richiesto ai gestori e proprietari possa essere espletato in tempi celeri.

Il 7 gennaio la scuola riaprirà regolarmente? Difficile di dirlo. Occorre ottenere una certificazione di agibilità temporanea e capire se sussistono altre problematiche tecnico-amministrative. La scuola è, al momento, sprovvista delle concessioni in sanatoria concesse molti anni fa proprio dal Comune e sul caso (non tutto svelato) vi sarebbero le attenzioni della Direzione distrettuale antimafia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS