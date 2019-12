NAPOLI: DONNA SALVATA DALLA POLIZIA DI STATO E DAL 118

370 Visite

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in un appartamento di Via Nicolardi per una persona in forte stato di agitazione.

I poliziotti, giunti presso l’abitazione, hanno trovato personale del 118 che stava cercando di calmare una donna che minacciava il suicidio. Quest’ultima ha tentato di lanciarsi dal balcone ma è stata tratta in salvo da un’infermiera e dai poliziotti.

La donna, napoletana di 47 anni, è stata accompagnata presso una struttura ospedaliera.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Carlo Levi per un “Codice Rosso”.

I poliziotti, giunti sul luogo dell’accaduto, hanno notato un uomo che colpiva un’auto con un attrezzo infrangendone i vetri.

Gli agenti hanno accertato che il veicolo danneggiato era intestato al padre dell’ex compagna dell’uomo che, presentatosi presso l’abitazione del suocero, aveva minacciato la ragazza di morte se non gli avesse lasciato vedere il figlio.

C.V., 27enne napoletano, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna che lo aveva già denunciato per altri analoghi episodi.













