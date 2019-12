La voce del cittadino. Marano, ancora rubinetti a secco in via Ranucci. “E’ da un mese che siamo senz’acqua”

773 Visite

Rubinetti a secco in via Ranucci. Ormai da settimane diverse famiglie della zona lamentano la mancata erogazione dell’acqua potabile. Nei giorni scorsi segnalammo il caso al Comune, ma i tecnici dell’ente riferirono che i controlli erano stati disposti. Ad oggi, secondo quanto denunciato da alcuni cittadini, la situazione non sarebbe in alcun modo migliorata. Urgono pertanto nuovi controlli per individuare l’entità del guasto se di guasto si tratta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS