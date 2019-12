Straripa il Volturno, enormi danni nel Casertano

157 Visite

Fiume Volturno in piena straripa: protezione civile, croce rossa, carabinieri, vigili urbani, amministratori, ditte locali, volontari cittadini, prefettura, vigili del fuoco sono a lavoro.

Da stamattina tanti operatori della protezione civile, croce rossa, carabinieri, vigili urbani, amministratori, ditte locali, volontari cittadini, prefettura, vigili del fuoco sono a lavoro per aiutare la popolazione in difficoltà. Problemi si registrano anche lungo la Domitiana. I danni sono enormi.













