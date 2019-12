Politica a Marano, sarà Antonio Discetti il prossimo assessore in quota lista Visconti. Ma la crisi può dirsi archiviata?

303 Visite

Sarà Antonio Discetti, come anticipato diverse settimane fa dal nostro portale, il futuro assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici del comune di Marano. Discetti sarà l’assessore in quota ai sei esponenti della lista Visconti, che per molti giorni si sono scontrati e confrontati con il primo cittadino. La nomina di Discetti sarà ufficializzata verosimilmente subito dopo le festività natalizie. Se Discetti otterrà le deleghe ai lavori pubblici e urbanistica, vorrà dire che l’assessore Massimo Scatola, anch’egli fresco di nomina sindacale, sarà dirottato ad altri comparti, probabilmente patrimonio o cimitero. Dai sei dissidenti (o ex dissidenti) attendiamo ancora chiarimenti sullo stato dell’arte. La crisi politica è rientrata o no? Sono soddisfatti delle promesse del sindaco, che dovrebbe assegnare loro anche un secondo assessore (ma i tempi non sono stati in alcun modo fissati) o ritengono che il caso non sia ancora chiuso?













