Paziente morta in idroambulanza, al Rizzoli di Ischia scatta lo sciopero della fame

Da ieri due cittadini ischitani stanno effettuando lo sciopero della fame all’interno dell’ospedale isolano, il Rizzoli. La protesta scaturisce dagli episodi degli ultimi giorni che hanno visto il decesso di una paziente cardiopatica 60enne a bordo dell’idro ambulanza che la stava trasferendo in terraferma ed il notevole ritardo con cui è stato trasferito un altro paziente colpito da infarto, trasportato dopo diverse ore di attesa in un ospedale napoletano con un elicottero militare, su cui però non può essere prestata l’assistenza sanitaria da medici civili.













