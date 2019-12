M5S, Viglione: “Altri cinquanta 007 del Noe per la Terra dei Fuochi”

136 Visite

Il post del consigliere regionale: “Bene l’iniziativa del ministro Costa di istituire una task force dedicata”

“Tante volte in questi anni abbiamo riflettuto e ci siamo confrontati sulla necessità di potenziare l’azione investigativa sulle filiere illecite che alimentano i flussi illegali di sversamento e roghi di rifiuti. E finalmente, grazie all’azione del nostro ministro dell’Ambiente Sergio Costa, con l’istituzione di una grande task force che sarà composta da 50 nuovi investigatori del Noe dei carabinieri si aggiunge un nuovo importantissimo tassello nella battaglia che da tempo stiamo conducendo in Campania contro i roghi tossi e i crimini ambientali”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglione in un post sulla sua pagina Facebook.













