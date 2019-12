63 Visite

Il 23 dicembre.

‘O 23 ‘e dicembre è nata ‘a stella mia,

na’ stella piccerella aggrazziatella e bella,

appena sentette ‘a voce, dicette no nun è a mia,

na’ cosa piccerella allucca accussì belle,

pure ‘o sanghe, me rereve e gioia,

‘o core me sbatteva, e ll’uocchie mieje brillavene,

ma ‘a luce, ll’uocchie mieje ‘a vedettene,

quann’’a tte ‘ncuntrajene.

Marco Tagliaferri













