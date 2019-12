La Sma Campania mette a disposizione sette droni per la Terra dei Fuochi

59 Visite

La SMA Campania S.p.A. ha attivato per il progetto “Terra dei fuochi” sette droni che possano sorvolare il territorio per controllare lo smaltimento ed il rogo di rifiuti tossici illegali. Due dei droni sono utilizzabili da subito perché è stata realizzata anche la formazione del personale che dovrà guidarli mentre i restanti cinque saranno operativi entro gennaio 2020. Due droni che hanno sistemi sofisticati per fotografare e segnalare chi appicca o effettua sversamenti illeciti di rifiuti sono pronti per l’utilizzo immediatamente, Infatti sono già stati effettuati due voli sulle aree ROM di Scampia e di Giugliano.













