Incassi record per gli estorsori della sosta a Natale. Ecco il dossier di Borrelli

Incassi record per gli estorsori della sosta a Natale. Ecco il dossier Borrelli: “tra il 24 ed il 25 solo a Napoli previsti 3000 parcheggiatori abusivi al giorno fuori le Chiese, fuori i locali e i cinema. Incasseranno circa 1000 euro a testa per circa 6 milioni di euro complessivi che finiranno nelle mani della criminalità. Necessaria forte repressione”.

Per le feste natalizie si prevedono incassi record per i parcheggiatori abusivi operanti nelle zone della movida di Napoli, i quali forti del gran numero di automobilisti in cerca di un posto auto tra il 24 ed il 25 sera per poter brindare nei locali notturni e dell’occasione festiva chiederanno cifre alte per la concessione del parcheggio.

“La sera del 24 e la giornata del 25 sono previsti incassi record per questi delinquenti. La presenza dei parcheggiatori la sera del 24 è prevista soprattutto nei pressi delle chiese, dove si svolgerà la messa delle 24, e poi nei locali che apriranno per i fatidici brindisi della Vigilia, a partire dai baretti. Solo nella giornata del 24 ci saranno circa 3000 parcheggiatori abusivi a Napoli che chiederanno la media di 5 euro a macchina, fino ai 10 richiesti nei pressi dei baretti, di via Coroglio, a Fuorigrotta, al Centro Storico e sul Lungomare. Peggio ancora il 25, dove alcune aree pedonali sono stata assegnate dai clan a vari affiliati, ci riferiamo ad esempio a quella di Piazza dei Martiri, a diverse piazzette del Centro Storico, addirittura fuori al Duomo, a Piedigrotta. Anche nel giorno di Natale, solo a Napoli, sono previsti 3000 abusivi sempre con cifre tra i 5 e i 10 euro a macchina, mentre 3 euro saranno chiesti per gli scooter. L’incasso medio ad abusivo è stimato intorno ai 1000 euro per i 2 giorni. In poche parole tra delinquenti e affiliati i giorni del 24 e 25 incasseranno circa 6 milioni di euro. Abbiamo inviato una nota a tutte le istituzioni e forze di polizia per rafforzare i controlli nelle zone calde ed evitare ulteriori estorsioni sui nostri territori. Anche in provincia è previsto fuori le chiese e i locali notturni una presenza organizzata e militarizzata degli abusivi.” – ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.













