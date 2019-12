Il pane da tre generazioni a Marano. La storia della famiglia De Rosa

119 Visite

Il panificio-forneria “Ritorno ai sapori”, ubicato in via Baracca a Marano, è ormai da tempo un punto di riferimento per i cittadini di Marano: amanti del pane, biscotti, dolci, pizze e tanto altro. Buongustai che affollano il locale gestito dalla famiglia De Rosa.

L’attività è oggi curata da Luigi e Lidia, marito e moglie, che hanno deciso qualche anno fa di portare avanti una tradizione familiare, quella dei De Rosa, iniziata nei primi anni del Novecento.

Giuseppe De Rosa, nonno di Luigi, nato il 2 novembre del 1914 a Marano, già all’età di 10 anni – per aiutare la famiglia – iniziò a muovere i suoi primi passi in una sorta di panificio a Quarto, all’epoca frazione di Marano. Il giovane Giuseppe si recava a piedi fino a Quarto e il titolare dell’epoca, come era in uso in quegli anni, impediva a lui e agli altri operai di uscire dal locale per il timore che qualcuno potesse vendere la farina (bene prezioso in quel periodo) a terzi.

Trascorsi alcuni anni si sposò e dopo la guerra aprì un primo locale per cuocere pane e ruoti di pizze e tortani. Il panificio era situato in mezzo alle cosiddette “Catene”, zona storica di Marano. Successivamente avviò un negozio di alimentari nella zona dell’Annunziata. Ed è lì che tutti i figli di Giuseppe hanno lavorato e imparato il mestiere di panificatore. Tra questi c’era anche il padre di Luigi, che da adulto ha avviò un altro forno realizzato nei pressi della sua abitazione, sempre nella zona dell’Annunziata.

La tradizione di famiglia è stata portata avanti un po’ da tutti, ma è stato Luigi De Rosa, nipote di Giuseppe, ad avere il maggiore spirito imprenditoriale e dedicarsi con amore e passione all”arte” della panificazione”.

Luigi è subentrato al papà e alla mamma, altra figura importantissima di questa bella storia familiare e imprenditoriale, quando aveva soli 22 anni. Per tre anni, dai 19 ai 22, aveva consegnato il pane porta a porta. Il forno dell’Annunziata è stato gestito da lui fino al 2000, quando decise di trasferire l’attività a San Rocco, frazione di Marano, per compiere un salto di qualità, completato ulteriormente nel 2015 con l’apertura del locale di via Baracca.

“Luigi – racconta la moglie Lidia, instancabile “studiosa” di ricette – ha sempre pensato in grande e nel 2015 siamo riusciti ad aprire un panificio tutto nostro in via Baracca. E adesso ci auguriamo che la tradizione continui con i nostri figli, ma non deve essere un obbligo. Noi gli abbiamo aperto la strada, ma ci vuole davvero tanta passione per sostenere i ritmi incessanti e la mole di lavoro. La passione per il pane e gli altri prodotti”.













