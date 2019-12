Il furto all’antivigilia di Natale: a Marano tre malviventi fanno irruzione in un negozio di alimentari

452 Visite

Tre minuti hanno impiegato tre malviventi (foto d’archivio) che la notte scorsa, nel cuore della notte, hanno fatto irruzione in un negozio di alimentari della centralissima piazza del Plebiscito. I tre hanno divelto (senza usare alcun attrezzo da scasso) la saracinesca del negozio e sono riusciti a portare via il registratore di cassa, al cui interno c’erano poche decine di euro, tutte in monete. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri della compagnia di via Nuvoletta.













