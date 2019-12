Frane e alberi crollati: il bilancio dell’ondata di maltempo in provincia di Napoli

424 Visite

Frane e alberi crollati all’interno di parchi o strade provinciali: è il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuto ieri nell’area giuglianese-flegrea. In via Marano-Quarto è franato un costone e alcuni alberi si sono abbattuti sulla carreggiata a ridosso tra i due comuni. La strada è interdetta al traffico veicolare. Sulla circumvallazione esterna, tra Mugnano e Melito, tre pini di grandi dimensioni sono crollati sulla strada. L’arteria, un cui tratto è gestito da Città Metropolitana, è stata chiusa per alcune ore. Alberi crollati anche in numerosi parchi di Marano (in via Cesina e via Borsellino) e a Villaricca (in via Amendola). Pini e altri alberi di alto fusto in strada, in pieno centro, anche a Pompei, Arzano e Sant’Antimo.













