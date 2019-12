Auchan, nuovo sciopero dei dipendenti. “Futuro occupazionale a rischio”

76 Visite

Un’amara sorpresa e una triste realtà con un difficile futuro all’orizzonte. E’ quella dei clienti e di centinaia di dipendenti dell’Auchan di Nola, Giugliano, Mugnano e Pompei. Un laconico manifestino agli ingressi: “Si informa la gentile clientela che oggi l’ipermercato resterà chiuso causa sciopero. Ci scusiamo per il disagio”. Uno sciopero che fa il paio con quello dell’8 dicembre scorso. Gli stessi sindacati sono al lavoro con i vertici aziendali far luce sul futuro nebuloso per i dipendenti dell’Aucha che è stata acquisita di recente dal gruppo Conad.













