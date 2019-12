Marano, maltempo: danni al cimitero. In periferia niente acqua a causa di un guasto all’impianto elettrico

384 Visite

Danni da maltempo anche al cimitero di via Vallesana, a Marano, dove sono in corso alcuni sopralluoghi tecnici. Il civico camposanto sarebbe – secondo quanto riferito da alcuni visitatori – al momento off limits. Non è chiaro il motivo per cui non si sia proceduto alla chiusura di parchi e cimiteri come avvenuto in altri comuni attraverso apposite ordinanze sindacali. L’allerta meteo era nota da almeno due giorni.

Problemi si registrano (come se non bastasse) anche in periferia per l’ennesimo guasto all’impianto alla centrale Enel che ha mandato in tilt l’impianto di sollevamento idrico C1. Tra San Rocco e via Marano-Quarto niente acqua nelle case.













