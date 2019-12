Marano, la lettera dei cittadini. “Al primo vico Vallesana siamo rimasti agli anni Trenta. Qualcuno ci aiuti”

264 Visite

Caro direttore, le ripropongo la storia di primo Vico Vallesana e alleghiamo foto perché siamo veramente esausti, studi di fare richieste al Comune. In questa zona di Marano siamo rimasti agli anni Trenta, senza fogne puzza di topi e gatti. Un Vico che nel 2020 fa paura. La cosa peggiore è il pericolo che affronto tutti i giorni quando devo mettere fuori la mia auto rischiando di finire nella fogna incastrata. A chi bisogna inoltrare questo grido di auto? Ho prodotto più di 5 protocolli e ho riferito io al sindaco di persona e all’assessore, ma senza avere un minimo di interesse ai bisogni seri dei cittadini che pagano regolarmente le tasse ma che non ricavano in cambio nulla. Nemmeno il diritto a vivere più dignitosamente.

Carmela (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS