Maltempo, a Napoli 62 muore schiacciato da un albero. A Villaricca pini crollano su auto

Un uomo di 62 anni è morto a Napoli, schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. È accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L’uomo è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Alberi crollati sulle autovettura in sosta anche nel comune di Villaricca, all’altezza di un liceo (foto allegate).













