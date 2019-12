Franato un tratto di via Marano-Quarto. Le auto non possono transitare. Crollano alberi al Ciaurro e alla Cesina

802 Visite

Franata la strada in via Marano-Quarto. Il cedimento è avvenuto stamani fa e gli automobilisti, poco prima di raggiungere la zona di Foragnano, sono stati costretti a tornare indietro. La strada è interrotta al traffico. Sul posto sono giunti i vigili urbani e i tecnici comunali. Danni anche in via Cesina, per il crollo di un albero, e nella villa comunale del Ciaurro dove è crollato un pino e altri due sono a rischio crollo. Interventi in corso anche in via Del Mare.













