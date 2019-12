Disastro maltempo tra Melito, Mugnano e Villaricca: crollano tre pini

282 Visite

Circumvallazione esterna in tilt. Nella notte si sono abbattuti tre alberi lungo un tratto a ridosso tra tre comuni, Villaricca, Mugnano, Melito, sulla circumvallazione esterna. La strada è interdetta al traffico veicolare. Sul posto gli agenti della polizia municipale, pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso. Intrappolate in casa le persone che risiedono nei parchi a ridosso dei centri commerciali. Sono volati in strada anche numerosi cartelloni pubblicitari. Il traffico è in tilt. Si attende l’intervento dei tecnici dei vari comuni interessati e di Città Metropolitana, competente almeno per un tratto stradale.













