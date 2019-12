SANT’ANTIMO, LA POLIZIA LOCALE DENUNCIA UN CITTADINO PER RIFIUTO A FORNIRE LE PROPRIE GENERALITA’ E TENTATA FUGA

306 Visite

La Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli,durante l’espletamento del servizio di controllo e pattugliamento del territorio, nell’ambito delle attività di polizia stradale procedeva ad intimare ad un’autista di procedere a spostare il veicolo per evitare intralcio del traffico nell’affollata Piazza della Repubblica. Il conducente, infastidito dalla richiesta rispondeva in modo non corretto all’agente e alla richiesta dello stesso di favorire i documenti, tentava la fuga. Veniva subito fermato e condotto presso il Comando di Polizia Locale dove dopo l’identificazione e gli atti di rito veniva denunciato in stato di libertà.













