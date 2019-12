Napoli e provincia, maltrattamenti in famiglia e arresti. Da Napoli a Qualiano

A Napoli i carabinieri del nucleo radiomobile insieme a quelli della stazione san giuseppe hanno arrestato per lesioni personali un 37enne originario della repubblica dominicana.È accusato di aver aggredito -per gelosia- la 34enne con cui ha una relazione, ferendola con un coltello alle braccia e sfregiandole il volto.è accaduto la notte del 15 dicembre nella stanza di un b&b in cui soggiornavano.lei è corsa in ospedale appena è riuscita a liberarsi.arrivata lì ha riferito ai dottori di essere stata aggredita dal compagno. i medici l’hanno subito soccorsa e avvisato nel frattempo i carabinieri.Quando i militari sono arrivati hanno trovato ancora l’uomo e l’arma sporca di sangue.dopo aver documentato e ricostruito la vicenda hanno arrestato il 37enne. ora è in carcere.

Nel quartiere San Carlo Arena, invece, i carabinieri della Stazione di Capodimonte hanno eseguito un’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli applica a un 58enne il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Ritenuto responsabile di stalking, il 58enne – in un periodo di circa 5 mesi – ha contattato telefonicamente la donna per quasi 30 mila volte.

A Qualiano è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano un pregiudicato 53enne del posto.