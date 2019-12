MELITO-SANT’ANTIMO. DISASTRO VIA APPIA, CESARO (FI): ECCONE UN’ALTRA DI DE GREGORIO, RITARDI EAV SU LAVORI ROVINANO NATALE A CITTADINI, IMPRESE E COMMERCIO. E DE LUCA TACE

154 Visite

“Non è accettabile che nessuno dica una sola parola sui gravi ritardi nei lavori Eav del collettore fognario di via Appia nel tratto Melito-Sant’Antimo che, complice un po’ di maltempo, hanno finito per mettere in ginocchio un’intera arteria stradale creando disagi intollerabili a decine di migliaia di cittadini, paralizzando imprese e commercio, peraltro in pieno periodo natalizio”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“Aspettiamo sempre che chi ha la piena responsabilità di questa ennesima incompiuta e del caos che ne è derivato, cioè il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio , si degni di rispondere alla nostra richiesta di accesso agli atti inviata da oltre un mese per avere notizie di un cronoprogramma dei lavori, evidentemente oramai saltato”. “Torniamo ad appellarci a De Luca. Che fa? Lo rimuove, lo sanziona o continua a coprirlo anche su questo?”, conclude Cesaro.













